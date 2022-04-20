Общие потери РФ с начала войны – около 20,9 тыс. человек, 171 самолет, 150 вертолетов, 815 танков и 2 087 бронированных машин

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 20 апреля потери личного состава противника составляют около 20,9 тыс. человек.