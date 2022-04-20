Украина не получала новые самолеты от партнеров, - Командование Воздушных Сил ВСУ

Украина не получала новые самолеты от партнеров!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Официально! Украина не получала новые самолеты от партнеров! При содействии Правительства США Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины получили запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов, которые есть на вооружении авиации Воздушных Сил, что позволит поставить в строй больше техники", – говорится в сообщении.

Отметим, накануне в Пентагоне заявили, что сейчас у Украины больше самолетов-истребителей, чем две недели назад.

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