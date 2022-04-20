Войска РФ наращивают силы на востоке Украины, ракетные удары будут продолжаться по всей территории, - Минобороны Британии

По оценкам британской разведки, Россия продолжает наращивать силы на востоке Украины для своего масштабного наступления, на остальной территории остается угроза ракетных ударов.

Об этом идет речь в ежедневном сообщении Минобороны Британии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По данным разведки, Россия продолжает наращивать военное присутствие на востоке Украины. Боевые действия уже усилились, россияне пробуют прорвать украинские позиции.

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Активность РФ в небе над северной частью Украины, скорее всего, останется низкой, учитывая уход наземных сил с этого направления. Тем не менее, сохраняется угроза ракетных ударов по важным объектам по всей территории Украины - в частности, чтобы срывать цепочки поставок подкреплений и оружия на восток.