Новости

Войска РФ наращивают силы на востоке Украины, ракетные удары будут продолжаться по всей территории, - Минобороны Британии

13 53131
рф,армія,чернігівщина
По оценкам британской разведки, Россия продолжает наращивать силы на востоке Украины для своего масштабного наступления, на остальной территории остается угроза ракетных ударов.

Об этом идет речь в ежедневном сообщении Минобороны Британии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По данным разведки, Россия продолжает наращивать военное присутствие на востоке Украины. Боевые действия уже усилились, россияне пробуют прорвать украинские позиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ отразили многочисленные попытки наступления России на Донбассе, - разведка Британии

Активность РФ в небе над северной частью Украины, скорее всего, останется низкой, учитывая уход наземных сил с этого направления. Тем не менее, сохраняется угроза ракетных ударов по важным объектам по всей территории Украины - в частности, чтобы срывать цепочки поставок подкреплений и оружия на восток.

Войска РФ наращивают силы на востоке Украины, ракетные удары будут продолжаться по всей территории, - Минобороны Британии 01

Топ комментарии

  • cimbitep
    жодний українець, у якого в черепі є мозок, давно не слухає, що сере ротом полупалковнік люся абдрістовіч.
  • KosAn30 JT26
    как раз тупых ракет и бомб у них дохера,не надо привирать.понятно что обстрелы будут идти еще не один месяц,тут главное пво,и самолеты...и чем дольше нам держаться,чтобы побольше кацапов санкциями давили,а мы год может больше продержимся,дома постройки то все не суть важно если всем миром завалят такого упыря как рашка чтобы только у них о еде были мысли и как дефицитные товары взять.
  • Ivan Pidbujpata
    І приписують йому грандіозне досягнення...боневтік!
    Подуріли....
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости