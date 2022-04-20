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В Херсонской области российские оккупанты "подкупают" людей просроченной гуманитаркой и сомнительными лекарствами, - облсовет

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Оккупанты на Херсонщине поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей, повышая градус террора.

Об этом в Фейсбуке сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Орки повышают градус террора практически каждый день. Они очень серьезно поставили своей целью полностью прекратить деятельность наших гуманитарных инициатив. Ежедневно проводятся обыски у членов нашей команды, а списки на блокпостах пополняются их фамилиями", – заявил Соболевский.

Он отметил, что оккупантам нужен в Херсонской области вакуум украинской власти и гуманитарной поддержки населения, который они должны заполнить своим русским миром, своей просроченной гуманитаркой, лекарствами сомнительного происхождения и качества. Также заполнить своей пропагандой и тоталитарной идеологией.

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Оккупантам для этого катастрофически не хватает поддержки как со стороны жителей области, так и руководителей местного самоуправления и работников исполнительного аппарата. А без этого наладить жизнедеятельность области за короткое время практически невозможно, написал Соболевский.

"Те же, кто принял решение работать с орками, – это не только останется на вашей совести. За это придется ответить. Нельзя быть немного изменником, как нельзя быть немного беременной. Какими бы "мотивами" вы не прикрывались", – отметил Соболевский.

Что касается оккупантов, то, как отметил Соболевский, тем нечего предложить жителям Херсонщины, кроме красных флагов и реставрированных памятников советской эпохи. Они прикупили за недорого несколько местных негодяев, которых же сами унижают и бросят сразу же, как только они перестанут быть полезными, написал первый заместитель председателя Херсонского областного совета.

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Топ комментарии

  • Вячеслав Зубарев
    Я впевнений що знайдуться поціновувачи. За шмат гнилої ковбаси. У вас хоч матір попроси, То оддасте.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Да розхерачте вже Антонівський міст! Тоді орки в Херсоні опиняться в "котлі". Від Миколаїва до Херсона 60 км. Точка-У - 120 км.
    В чому проблема.
    Чи "політичної волі" немає?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Смердюче лайно може підкуповувати лише смердючим лайном-бо нічого іньшого окрім смердючого лайна у нього немає...
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