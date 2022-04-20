Продолжается ремонт водопроводов и возобновление электроснабжения в Харьковской области, - Тимошенко

В Харьковской области идет восстановление инфраструктуры, в фокусе коммунальщиков - обеспечение людей водой и электричеством.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.

Сообщается, что в Дергачах возобновлено электроснабжение 1,5 тыс. потребителям. Подключено 220 домов в поселке Большая Рогань. Работы по возобновлению поставок электроэнергии продолжаются также в селе Мала Рогань.

"В Харькове расчищают улицы и убирают завалы в Киевском, Московском, Шевченковском и Немышлянском районах. Проводят ремонтные работы на поврежденных трубопроводах в Основянском, Шевченковском, Московском, Новобаварском и Киевском районах. Начали уборку парков в Шевченковском и Немышлянском районах города", - отметил Тимошенко.

Читайте: От врага освобождены 919 населенных пунктов в 8 областях, - Тимошенко