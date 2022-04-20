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Переговоры Зеленского и Путина готовы провести в Иерусалиме, – посол Израиля в РФ

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зеленський,путін
В Израиле подтвердили готовность провести в Иерусалиме встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Там тоже заговорили о вероятности встреч делегаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Но опять же они (Путин и Зеленский – ред.) должны принять соответствующее решение", – сказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

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Он также отметил, что Израиль считал бы "большой честью" проведение возможных переговоров президентов РФ и Украины на его территории.

"Делегации РФ и Украины могли бы проводить встречи в Иерусалиме, как это было в Стамбуле", – добавил посол.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме. Такое предложение он сделал премьер-министру Израиля Нафтали Беннету.

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Топ комментарии

  • Paul Foxen
    хай цей ізГаїль йде за руцким кораблем, зі своїми перешкодами біженцям, не накладанням санкцій, поставкою безпілотників русні, постачанням Pegasus уграм обісраним, і не постачанная Pegasus Україні.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Західні партнери говорять, що немає сенсу в особистій зустрічі.
    Можливо і бояться зливу інформації та змови.
    Зефани поясніть який сенс зустрічатись із пуйлом наодинці?
  • К Г М Т
    які перемовини з бен ладенем?
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