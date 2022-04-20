Переговоры Зеленского и Путина готовы провести в Иерусалиме, – посол Израиля в РФ
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Но опять же они (Путин и Зеленский – ред.) должны принять соответствующее решение", – сказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.
Он также отметил, что Израиль считал бы "большой честью" проведение возможных переговоров президентов РФ и Украины на его территории.
"Делегации РФ и Украины могли бы проводить встречи в Иерусалиме, как это было в Стамбуле", – добавил посол.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме. Такое предложение он сделал премьер-министру Израиля Нафтали Беннету.