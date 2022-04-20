В Херсоне убили пророссийского блогера Кулешова. ФОТО

В Херсоне российские оккупанты убили пророссийского активиста и блогера Валерия Кулешова.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне российские оккупанты убили местного пророссийского блогера Валерия Кулешова. Видимо, чем-то не подошел новым хозяевам. А может, те просто не разобрались, кто это и приняли Кулешова за украинского активиста. "Русский мир" убивает. Это важно помнить и понимать всем", - рассказал он.

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Об убийстве Кулешова также сообщает местное издание Мост.

"В Херсоне убили известного пророссийского активиста и блогера Валерия Кулешова. Об этом сообщили местные паблики и подтвердил лидер местного Нацкорпуса Никита Тютюнник. Позже информацию подтвердили друзья погибшего. Кулешова расстреляли возле его подъезда в Шуменском микрорайоне. Он находился в автомобиле мазда", – пишет издание.