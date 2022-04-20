4 мая мир может признать дефолт России, - Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опровергает манипулятивную информацию России о том, что "экономика РФ выдержала первый удар санкций".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Центра противодействия дезинформации.

Как отмечается, санкции не означают внезапную "смерть" экономики государства, рестрикции провоцируют цепную реакцию.

В Центре противодействия дезинформации напоминают, что 4 апреля Россия не смогла погасить внешние долги в валюте. Если бы не санкции, в течение месяца РФ еще могла бы найти доллары или евро и рассчитаться с кредиторами. Поэтому 4 мая мир может признать дефолт России. Следующим этапом может стать взыскание долговых обязательств с государства, что также повлечет за собой последствия.

Читайте также: Moody's предупредило Россию о дефолте, если она не произведет выплату в долларах по гособлигациям до 4 мая

"По прогнозу аналитиков, длительная война с Украиной может стоить России более $20 млрд в день. Речь идет о прямых и косвенных расходах, включая и снижение объемов производства из-за санкций, что в свою очередь приведет к безработице", - говорится в сообщении.

Также напоминается, что более 400 мировых компаний объявили бойкот России и покинули рынок РФ. Следствие – дефицит товаров, рост цен, увольнение сотрудников.

"В то же время ЕС и США готовят новый пакет санкций против России", - резюмируют в Центре противодействия дезинформации.