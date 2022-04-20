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4 мая мир может признать дефолт России, - Центр противодействия дезинформации

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дефолт,рубль
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опровергает манипулятивную информацию России о том, что "экономика РФ выдержала первый удар санкций".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Центра противодействия дезинформации.

Как отмечается, санкции не означают внезапную "смерть" экономики государства, рестрикции провоцируют цепную реакцию.

В Центре противодействия дезинформации напоминают, что 4 апреля Россия не смогла погасить внешние долги в валюте. Если бы не санкции, в течение месяца РФ еще могла бы найти доллары или евро и рассчитаться с кредиторами. Поэтому 4 мая мир может признать дефолт России. Следующим этапом может стать взыскание долговых обязательств с государства, что также повлечет за собой последствия.

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"По прогнозу аналитиков, длительная война с Украиной может стоить России более $20 млрд в день. Речь идет о прямых и косвенных расходах, включая и снижение объемов производства из-за санкций, что в свою очередь приведет к безработице", - говорится в сообщении.

Также напоминается, что более 400 мировых компаний объявили бойкот России и покинули рынок РФ. Следствие – дефицит товаров, рост цен, увольнение сотрудников.

"В то же время ЕС и США готовят новый пакет санкций против России", - резюмируют в Центре противодействия дезинформации.

Автор: Леся Карпенко

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  • Перехватчик
    Leonid Nevzlin

    @Nevzlin

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    https://twitter.com/Nevzlin/status/1516504356853538818 14 ч

    Топ-менеджмент «Сбербанка» на вчерашней закрытой встрече с сотрудниками заявил об отказе организации от выпуска карт UnionPay.
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  • S. Fogger
    Помнится как при "великом и могучем" совке доллар тоже стоил 62 копейки. Каждый день газета Известия публиковала таблицу официального курса валют и все совковые граждане гордились, что у них такой сильный рубль, но при этом доллар официально невозможно было купить от слова вообще, а у спекулянтов на руках он был от 5 до 10 руб за один зеленый. И газом с нефтью тогда очень мощно торговали, а у самих в глубинке газа как не было так и нет до сих пор. Только где он этот совок сейчас? Сгинул через 10 лет войны в Афганистане. Это же ждет и запоребриковую территорию. У фашистской федерации запаса прочности максимум года на 3-4.
  • botoks
    диды просят к победобесию
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