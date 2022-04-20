Суд предоставил разрешение на заочное расследование в отношении бывшего нардепа Кивы по подозрению в государственной измене, - ГБР

По инициативе ГБР суд разрешил заочное расследование в отношении бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы по подозрению в государственной измене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Государственном бюро расследований.

"Следователи Государственного бюро расследований по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора осуществляют специальное (заочное) досудебное расследование в отношении бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы. Ему сообщено о подозрении в государственной измене и нарушении территориальной целостности, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти", - говорится в сообщении.

Следствием ДБР, в частности, установлено, что бывший депутат, находясь на территории РФ, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении России.

"Илья Кива публично призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить Президента Украины и других должностных лиц государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны", - подчеркивают в ГБР.

В настоящее время ведутся следственные действия для направления обвинительного акта в суд для рассмотрения по существу.

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