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Суд предоставил разрешение на заочное расследование в отношении бывшего нардепа Кивы по подозрению в государственной измене, - ГБР

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По инициативе ГБР суд разрешил заочное расследование в отношении бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы по подозрению в государственной измене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Государственном бюро расследований.

"Следователи Государственного бюро расследований по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора осуществляют специальное (заочное) досудебное расследование в отношении бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы. Ему сообщено о подозрении в государственной измене и нарушении территориальной целостности, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти", - говорится в сообщении.

Следствием ДБР, в частности, установлено, что бывший депутат, находясь на территории РФ, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении России.

"Илья Кива публично призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить Президента Украины и других должностных лиц государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны", - подчеркивают в ГБР.

В настоящее время ведутся следственные действия для направления обвинительного акта в суд для рассмотрения по существу.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Задрот-науКівець з жомової ями має бути покараний...
  • Виталий Берестнев
    Це просто слiдчi без роботи - у нас нема зрадникiв в ВР, ОП, КМ, тiльки кiва, якого не дiстати. До речi, коли вiн був тут. йому давали звання, нагороди, Де ж тi iстоти, якi це робили? Та сидять у високих кабiнетах i продовжують грабувати та продавати Украiну. Коли вже буде дiйсно наводитись лад в деравi? Ясно що при Зеленському НIКОЛИ. А при кому?
  • Старый зольдат
    Кивина удавят, отравят или пристрелят московиты. Как вы думаете, сограждане?
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