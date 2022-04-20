РФ в рамках переговоров передала Украине проект документа с "четкими формулировками". Ждем ответа, - Песков

Украинской стороне в рамках переговорного процесса передан проект документа, Москва ожидает реакции Киева.

Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие, производимые формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа", - сказал Песков по просьбе прокомментировать ход переговоров РФ-Украина.

На вопрос, установлены ли какие-либо конкретные сроки для реакции Киева, Песков сказал: "Это зависит от украинской стороны".

Впрочем, он в очередной раз обвинил украинскую сторону в затягивании переговорного процесса.

"Но я еще раз повторяю, и мы об этом не раз говорили, что динамика работы с украинской стороной оставляет желать лучшего, большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют", - отметил пресс-секретарь российского президента.

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Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что украинская сторона постоянно отходит от ранее подтвержденных согласований, от своих слов, постоянно их меняет.

"Это, конечно, в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия", - подчеркнул Песков.