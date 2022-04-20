Энергетики за сутки вернули свет 9 тысячам семей на Киевщине и Донетчине, - ДТЭК

За минувшие сутки энергетики ДТЭК вернули свет для 9 тысяч семей в 45 населенных пунктах освобожденной Киевщины и Донецкой области, где оккупанты продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова, передает Цензор.НЕТ.

В Киевской области свет вернули в 3084 дома в 22 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов.

Также энергетики полностью заживили по основной сети Броварской район, откуда вооруженные силы Украины выбили оккупантов в начале апреля.

"Снова со светом Великодимерская и Калиновская общины, а также некоторые села в Барышевской общине. В этих населенных пунктах продолжаются локальные работы: энергетики заменяют опоры, ремонтируют трансформаторы и прорабатывают заявки вернувшихся домой потребителей — специалисты подключают их к восстановленной сети", сообщают в ДТЭК.

В Донецкой области за сутки свет вернули почти 6500 семьям.

"Несмотря на усиление боевых действий в регионе, аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети в сутки подключили к электроснабжению 23 населенных пункта в Покровском, Бахмутском, Волновахском и Краматорском районах Донецкой области", - отметили в компании.

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Без электроснабжения остается еще 227 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий.