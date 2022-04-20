Энергетики за сутки вернули свет 9 тысячам семей на Киевщине и Донетчине, - ДТЭК
Об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова, передает Цензор.НЕТ.
В Киевской области свет вернули в 3084 дома в 22 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов.
Также энергетики полностью заживили по основной сети Броварской район, откуда вооруженные силы Украины выбили оккупантов в начале апреля.
"Снова со светом Великодимерская и Калиновская общины, а также некоторые села в Барышевской общине. В этих населенных пунктах продолжаются локальные работы: энергетики заменяют опоры, ремонтируют трансформаторы и прорабатывают заявки вернувшихся домой потребителей — специалисты подключают их к восстановленной сети", сообщают в ДТЭК.
В Донецкой области за сутки свет вернули почти 6500 семьям.
"Несмотря на усиление боевых действий в регионе, аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети в сутки подключили к электроснабжению 23 населенных пункта в Покровском, Бахмутском, Волновахском и Краматорском районах Донецкой области", - отметили в компании.
Без электроснабжения остается еще 227 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий.