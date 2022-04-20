Минобороны о наступлении оккупантов на Донбассе: РФ везет наемников, воевавших в Сирии, Афганистане и Чечне

Россия пытается увеличить количество войск в 4-5 раз для проведения наступательной операции на востоке Украины, но удастся ли ей это - покажет время.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.

"По всем правилам ведения наступательных операций атакующая сторона должна иметь большее количество войск по крайней мере втрое. Но учитывая нынешние боевые действия, современный уровень вооружения, техники, возможностей авиации, такое преимущество должно быть больше по крайней мере в 4-5 раза. Именно это Россия и пытается. сейчас сделать", - сказал Мотузяник.

По его словам, для этого враг перебрасывает в Украину вооружение, военную технику из центральных и восточных регионов России.

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Кроме того, там проводится скрытая мобилизация, активная вербовка за высокое денежное обеспечение бывших участников боевых действий в Сирии, Афганистане, Чечне.

Также известно о попытках мобилизации людей, проживающих в ОРДЛО. Эти люди чаще всего никогда не держали в руках оружие.

"То есть делается все, чтобы собрать такую ​​группировку. Но сможет ли Россия в конце концов это сделать – время покажет", - сказал спикер МОУ.

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