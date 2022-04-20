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Путин планирует провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, - разведка

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розвідка
Псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей преследуют цель объявления принудительной "мобилизации".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"После проведения мобилизации ФСБ РФ планирует бросить "мобилизованных" украинцев на горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов. Фактически это попытка уничтожить Украину руками самих украинцев", - заявляют в Главном управлении разведки.

Как сообщалось ранее, для проведения "референдумов" раньше времени собираются личные данные жителей временно оккупированных территорий, якобы для получения "гуманитарной помощи" или социальных выплат.

По полученной информации украинских разведчиков в день "голосования" сотрудники ФСБ будут заполнять бюллетени, пользуясь полученной информацией, без согласия и физического присутствия самих украинцев. Указанная спецоперация преследует следующие цели:

- уничтожение представителей украинского этноса;

- проведение пропагандистских мероприятий по навязыванию населению России и мира мифа о том, что "освобожденное от нацистов население областей начало бороться с националистическими батальонами".

"Это еще одно преступление путинского режима против Украины и доказательство геноцида, проводимого против украинской нации", - подчеркивают в ГУР МО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсонской области российские оккупанты "подкупают" людей просроченной гуманитаркой и сомнительными лекарствами, - облсовет

Топ комментарии

  • віктор федорович 31ee1569
    Тому, що Верховний Головнокомандувач так до війни готувався.
  • Мобильный крематорий
    Скорее кацапы хотят сделать живой щит. Будут гнать перед собой людей на позиции ВСУ
  • Green sheet
    Нам нужно поскорее освобождать свою землю ато потом будем всю жизнь воевать против своих же. Ето мечта *****, терроризировать и разваливать Украину не привлекая росийских войск
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