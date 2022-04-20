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В правительстве Германии говорят, что больше не могут давать Украине оружие из запасов Бундесвера

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німеччина
Федеральное правительство Германии больше не видит возможности поставлять в Украину оружие из запасов Бундесвера.

Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Гебестрейт, передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

"Бундесвер предоставил все, что может" – сказал он.

Поэтому, по его словам, приходится идти по другим путям, например, финансировать закупки в области вооружения. Хебестрейт предполагает переговоры с Украиной и промышленностью о том, что необходимо и можно поставлять.

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Задержки с снабжением оружия с немецкой стороны нет, подчеркнул он.

В дискуссии по поставкам оружия в Украину Бундесвер отклонил заявления о том, что он мог бы немедленно поставить часть своего тяжелого вооружения Украине, если Германия этого захочет. Как заявил заместитель генерального инспектора Бундесвера Маркус Лаубенталь, подобные поставки могут ослабить германскую армию.

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Топ комментарии

  • Володимир Бондаренко b25f7ff0
    Схоже на те. Дипломати з криворізької підворотні, блін...
  • Елена Роженко
    Рядовые немцы на сайтах пишут,,,,да отдайте им все что есть,,,они хоть воюют,,,а к нам придут,,,мы все равно лапки к верху,,,,Правительство продолжает тупо сцать перед Путлером
  • Urs
    Обиделись. Цель достигнута.
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