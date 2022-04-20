Япония приняла законопроекты о санкциях, которые закроют "лазейки" для РФ
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Палата советников Японии на пленарном заседании 20 апреля проголосовала за законопроекты об ужесточении санкций против России.
Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, законопроект о внесении изменений в таможенный закон был принят большинством голосов, а изменения в закон о валюте были поддержаны единогласно.
Изменения в таможенном законодательстве позволяют Японии лишить РФ статус "страны наибольшего содействия в торговле" и повысить тарифы на российский импорт.
Изменения в закон о валютном регулировании имеют цель предотвращать использование теми, на кого наложены санкции, криптоактивов в качестве лазейки для перевода своих средств третьим лицам.