Япония приняла законопроекты о санкциях, которые закроют "лазейки" для РФ

Палата советников Японии на пленарном заседании 20 апреля проголосовала за законопроекты об ужесточении санкций против России.

Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, законопроект о внесении изменений в таможенный закон был принят большинством голосов, а изменения в закон о валюте были поддержаны единогласно.

Изменения в таможенном законодательстве позволяют Японии лишить РФ статус "страны наибольшего содействия в торговле" и повысить тарифы на российский импорт.

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Изменения в закон о валютном регулировании имеют цель предотвращать использование теми, на кого наложены санкции, криптоактивов в качестве лазейки для перевода своих средств третьим лицам.