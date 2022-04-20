40% жителей Николаева уже покинули город, - мэр Сенкевич

С начала полномасштабного вторжения России из Николаева уехало примерно 40% населения.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"До войны в Николаеве было около 500 тысяч жителей, наш город - полумиллионник. У нас нет точных данных по количеству выехавших людей, мы не регистрируем такие данные, но по количеству мусора и использованию питьевой воды, 40% жителей уже покинул город", - рассказал Сенкевич.

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