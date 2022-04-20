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Воспользоваться Starlink в Украине смогут все. Первое решение принято, – Федоров

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starlink
Профильная нацкомиссия (КЭК) по инициативе Госспецсвязи позволила на время военного положения использовать SpaceX Starlink всем категориям пользователей.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Михаил Федоров отметил, что КЭК по инициативе Госспецсвязи приняла первое необходимое решение, которым предусмотрено:
- на период действия режима военного состояния использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink разрешается всеми категориями пользователей;
- внесение изменений в План использования радиочастотного ресурса Украины для нормирования условий работы системы SpaceX Starlink на территории Украины в соответствии с этим решением.

"Как я и обещал, делаем быстрые шаги для полноценной легализации использования технологии Starlink в Украине. Стремительно двигаемся в технологическое будущее, пока наш северо-восточный сосед двигается в средневековье", - пишет Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск открыл для Украины спутниковые терминалы Starlink

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Топ комментарии

  • MAKAROV ddf66d11
    погуглите абонплату старлинка ежемесячную, вопросы отпадут
  • Ksenia VB
    Як повідомила на початку березня 2022 президент SpaceX пані Гвінн Шотвелл (Gwynne Shotwell), її компанія намагалася отримати дозвіл «права на посадку» в Україні протягом півтора місяці до відкритого вторгнення 24/02/2022. Ось це повідомлення

    Півтора місяці, Карл.
    Українські чиновники з МЦТ крутили-мутили, морозилися, але дозвіл надавати не збиралися. Аж поки на почалася широкомасштабна війна і страх за своє життя переміг жагу до корупції. Це приклад того, як спочатку всіляко заважати учасникам марафонського забігу, а самому вискочити з кущів на останніх метрах та оголосити себе переможцем.
    А ще буквально вчора українські чиновники вирішили заборонити використання Starlink в Україні цивільним особами. Про це розкажу пізніше. Джерело: https://censor.net/ua/b3335405
  • Ksenia VB
    прощай укртелеком ?
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