Воспользоваться Starlink в Украине смогут все. Первое решение принято, – Федоров
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Михаил Федоров отметил, что КЭК по инициативе Госспецсвязи приняла первое необходимое решение, которым предусмотрено:
- на период действия режима военного состояния использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink разрешается всеми категориями пользователей;
- внесение изменений в План использования радиочастотного ресурса Украины для нормирования условий работы системы SpaceX Starlink на территории Украины в соответствии с этим решением.
"Как я и обещал, делаем быстрые шаги для полноценной легализации использования технологии Starlink в Украине. Стремительно двигаемся в технологическое будущее, пока наш северо-восточный сосед двигается в средневековье", - пишет Федоров.