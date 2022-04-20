Воспользоваться Starlink в Украине смогут все. Первое решение принято, – Федоров

Профильная нацкомиссия (КЭК) по инициативе Госспецсвязи позволила на время военного положения использовать SpaceX Starlink всем категориям пользователей.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Михаил Федоров отметил, что КЭК по инициативе Госспецсвязи приняла первое необходимое решение, которым предусмотрено:

- на период действия режима военного состояния использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink разрешается всеми категориями пользователей;

- внесение изменений в План использования радиочастотного ресурса Украины для нормирования условий работы системы SpaceX Starlink на территории Украины в соответствии с этим решением.

"Как я и обещал, делаем быстрые шаги для полноценной легализации использования технологии Starlink в Украине. Стремительно двигаемся в технологическое будущее, пока наш северо-восточный сосед двигается в средневековье", - пишет Федоров.

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