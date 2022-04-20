Минобороны РФ решило засекретить данные о родственниках ликвидированных в Украине военных

Минобороны РФ решило засекретить данные о родственниках военных, ликвидированных в Украине, эта информация будет переведена в раздел гостайны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Российская служба Би-Би-Си со ссылкой на проект постановления правительства.

Данные о военнослужащих РФ, которые были ликвидированы в ходе боевых действий, составляют государственную тайну еще с 2015 года, однако льготы членам семей погибших оформляют гражданские чиновники районных администраций. Теперь Минобороны РФ просит правительство передать эти полномочия военкоматам.

В пояснительной записке к проекту говорится, что засекретить данные необходимо "в целях ограничения круга лиц, имеющих доступ к сведениям о членах семей военнослужащих Вооруженных сил РФ, погибших (умерших) при выполнении задач во время специальной военной операции на территориях Украины".

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Имена погибших в Украине российских военных раскрывают региональные чиновники и сами родственники или друзья погибших. Минобороны России не публикует списки. В последний раз в ведомстве отчитывались о потерях 25 марта, заявив о гибели 1351 российского военнослужащего.