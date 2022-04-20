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С начала войны подразделения Нацгвардии задержали 170 вражеских диверсантов, - МВД

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гес,нацгвардія
Подразделения Национальной гвардии с начала полномасштабного вторжения России обнаружили 170 вражеских диверсантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"С начала нападения России 24 февраля подразделения Нацгвардии задержали 1733 человека, из которых 170 - представители диверсионно-разведывательных групп. Их передали Службе безопасности", - говорится в сообщении.

У задержанных изъяли 33 единицы огнестрельного оружия и почти 500 патронов, 15 единиц холодного оружия, 29 гранат и более килограмма наркотиков.

Граждан призывают быть осторожными, учитывая, что на днях правоохранители обнаружили в одном из столичных районов растяжку.

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Топ комментарии

  • Светлана Науменко
    "Бойові" фото міністра освіти Шкарлета та ректора НАУ Луцького, на якому вони позують у військовій формі в бронежилетах та з автоматами.
    Чому вони одягнені у військову форму та ходять зі зброєю у Києві, коли основні дії тривають на сході України? Віддайте броніки і форму хлопцям на схід і не ганьбіться!

    "
  • НБ
    Щодо шкарлета. Спершу вкрав чужі думки (плагіат) і привласнив дисертацію. Незважаючи на викриття продовжує залишатися на посаді але тепер вкрав чужу форму тобто привласнив чужі подвиги і вводить всіх в оману ніби то він "захистник". Що він ще вкраде і привласнить? Покидьок і мразота... І це міністр ЗЕ-кабміна. Там всі такі...
  • НБ
    Ненавиджу фарисеїв. Взагалі за носіння військової форми всілякими покручами та аферистами потрібно ввести колосальні штрафи.
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