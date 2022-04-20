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Ищем пути для остановки войны РФ против Украины сразу по нескольким направлениям, - представитель ЕС Стано

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стано
Евросоюз прилагает все дипломатические усилия для остановки российской агрессии против Украины на двустороннем и многостороннем уровнях, но учитывает и то обстоятельство, что судьба урегулирования конфликта в значительной степени зависит от ситуации на поле боя.

Об этом в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил спикер ЕС Питер Стано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши усилия включают также наш призыв к России остановить эту противозаконную агрессию. Мы работаем на многостороннем уровне, и суть ситуации, когда решения могут приниматься на поле боя, является лишь иллюстрацией происходящего прямо сейчас. Потому что Россия не демонстрирует никаких признаков серьезного вовлечения и желания ответить на такие международные призывы, в частности, от ЕС и его стран-членов. Поэтому, безусловно, важна ситуация на поле боя, где Вооруженные Силы Украины защищают свою страну и свой народ. Одноременно происходит очень много событий на политическом и дипломатическом уровнях", - сказал Стано.

Он напомнил, что Европейский Союз ищет пути для остановки российской агрессии против Украины сразу по нескольким направлениям. Один из них – это продолжение финансовой экономической и политической поддержки Украины, включая помощь в развитии способностей ее Вооруженных Сил к защите народа и всей страны от убийственных атак российской военной машины.

Еще одно направление – это активное политическое привлечение, которое Евросоюз осуществляет совместно с международными партнерами, на двусторонней или многосторонней основе, в ООН или на уровне индивидуальных двусторонних контактов, когда лидеры ЕС или его стран-членов имеют контакты с коллегами в третьих странах.

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Призывы к России остановить агрессию против Украины и ответные меры по убеждению Кремля являются еще одним направлением дипломатических усилий Евросоюза.

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  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Вместо тысячи слов - оружие, экономическая помощь под тщательным своим присмотром с невозможностью разворовывать наши чудо-политиками и Вежливые антиспецоперационные санкции, а также невозможность их обхода всякими хитросделанными, вот вам рецепт
  • olele
    ...То, что все худшее впереди, с точки зрения того, на что нацелен путинский режим рф, - это правда. Я не понимаю людей, которые говорят, что самое худшее уже случилось. Это только первый этап по фундаментальному изменению мира.

    Но это проблема не одной страны. Это история не про россию, а про то, что случилось со всеми. Путин - это кризис мирового порядка. Он человек, который развратил и купил огромное количество глобальных элит. И это ведет мир к большой катастрофе, которая угрожает не россии или Украине, а планете. Где находиться в этих условиях - это вопрос технический. Нужно быть там, где ты можешь с этим что-то сделать. Абсолютная глупость думать, что если ты переберешься из россии в Чехию, то у тебя все будет в порядке. Хватит уже закрывать глаза на это. Нас всех могут убить. Надо включаться в то, чтобы это остановить. Если мы будем думать, что находимся в безопасности, то шансов это остановить будет еще меньше. У нас у всех большие проблемы, мы в опасности. https://news.zerkalo.io/economics/12965.html?c
  • Paul Foxen
    Які такі дипломатичні події? ось такі?
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