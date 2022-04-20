Парламент Финляндии открыл дебаты о вступлении в НАТО. Премьер-министр страны Санна Марин заявила, что решение о подаче заявки на членство в Альянсе будет принято в течение нескольких недель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Финские законодатели на прошлой неделе получили по заказу правительства "белую книгу", в которой оцениваются последствия от вступления в НАТО. В отчете не содержится рекомендаций, но подчеркивается, что без членства в Альянсе Финляндия не имеет никаких гарантий безопасности.

В докладе также говорится, что "сдерживающий эффект" на оборону Финляндии будет "значительно больше" в случае членства в НАТО.

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По данным финских, около половины из 200 депутатов парламента страны поддерживают вступление в НАТО, против выступает только 12 законодателей.

Напомним, подавляющее большинство финнов поддерживает вступление страны в НАТО.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Финляндии заявило о готовности страны к "разным угрозам" со стороны России в случае вступления в НАТО.