Джонсон призвал Россию с сочувствием относиться к пленным британцам
Отвечая на вопрос о видео с Айденом Аслином, пленным британцем, присоединившимся к украинским морским пехотинцам, Джонсон призвал российское государство относиться к нему "гуманно и участливо", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Хотя… мы активно отговариваем людей отправляться на театр боевых действий, я понимаю, что он некоторое время служил в украинских силах, и его положение очень отличается от положения наемника", – сказал Джонсон депутатам.
"Я надеюсь, что к нему отнесутся с заботой и сочувствием", - добавил он.
Следует отметить, что кроме Аслина в российском плену также находится другой британец – Шон Пиннер.
Ранее Шон Пиннер и Айден Аслин появились на российском государственном телевидении и попросили обменять их на Виктора Медведчука.