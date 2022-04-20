"Акция от Шойгу": родственники ликвидированных оккупантов могут бесплатно поехать на опознание
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Акция от Шойгу для родственников уничтоженных оккупантов: бесплатный тур на опознание", - отмечается в сообщении.
Согласно приказу министра обороны РФ, теперь родственники убитых в Украине военнослужащих получили возможность бесплатно приехать на опознание и обратно. Именно так выглядит новая форма поощрения для контрактников, изъявляющих желание принять участие в войне: "Двум членам семьи (близким родственникам) погибшего (умершего) военнослужащего, вызванным для его опознания, в военных комиссариатах по месту их проживания (нахождения) выдаются воинские перевозочные документы для проезда от места жительства к месту опознания военнослужащего и обратно".
"Очевидно, по мнению российского командования, эта льгота должна повысить лояльность россиян к войне на территории Украины. Особенно учитывая тотальную задержку обещанных выплат российским военнослужащим и членам их семей", - отмечают в ГУР.