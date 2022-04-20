В окружении Путина считают вторжение в Украину катастрофической ошибкой, – Bloomberg

Некоторые члены путинской элиты в правительстве и государственных предприятиях считают, что вторжение российских войск в Украину было катастрофической ошибкой, которая отбросит страну назад на годы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на десяток собеседников, знакомых с ситуацией.

Информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам представителей элиты из окружения президента РФ, они пока не видят, что Путин поменяет свой текущий курс. Более того, Путин отверг попытки других чиновников предупредить его о катастрофических экономических и политических последствиях, нависших над страной в результате западных санкций.

В то же время, часть из топ-инсайдеров пришла к мнению, что стремление Путина продолжить вторжение грозит России годами изоляции и усилением напряженности, из-за которых ее экономика пострадает, ее безопасность будет скомпрометирована, а ее глобальное влияние разрушено.

Отмечается, что пока несколько бизнесменов-магнатов сделали завуалированные заявления, ставя под сомнение стратегию Кремля в Украине, но многие мощные игроки еще слишком боятся репрессий в отношении людей с другой точкой зрения, чтобы публично выражать свои мнения.