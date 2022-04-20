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В Японии призывают РФ вернуть деньги за украденные самолеты

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японія
Дочерняя компания японского мегабанка SMBC Aviation Capital со штаб-квартирой в Ирландии сдала в лизинг России десятки самолетов и теперь не может их вернуть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Asahi.com.

Японский мегабанк оказался среди организаций, пострадавших от отказа России вернуть сотни иностранных самолетов в отместку за санкции.

"Для России это ужасно – хранить чужое имущество", - раздраженно заявил высокопоставленный чиновник Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.

Многие западные страны, в частности Япония, ввели экономические санкции против России в связи с ее вторжением в Украину. В ответ Россия отомстила, захватив арендованные у зарубежных компаний самолеты.

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В марте президент РФ подписал новый закон, разрешающий его стране "оставить", а фактически украсть около 400 коммерческих самолетов, арендованных у иностранных компаний, и использовать их для рейсов внутри России.

"Этот шаг подорвал авиационную промышленность", - пишет издание.

Японский мегабанк приобрел бизнес по лизингу самолетов у крупной британской финансовой компании в 2012 году и с тех пор расширил его.

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До вторжения РФ в Украину SMBC Aviation Capital подписала контракт с пятью российскими авиаперевозчиками, включая "Аэрофлот", на лизинг 35 самолетов.

Но, по словам источника издания, хорошо знакомого с ходом ситуации, компании удалось вернуть только один из 35 самолетов, которые в то время находились за пределами РФ. Оборудование, сданное в аренду России, оценивается примерно в 210 миллиардов иен (1,7 миллиарда долларов).

"SMBCA потребовала страховых выплат, но пока неизвестно, какая часть ущерба будет покрыта", - объясняют суть проблемы на сайте.

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  • Stanislav Bryzhyk
    Ну то не тормозіть, самураї! Націоналізуйте кацапське майно у відповідь! Забрали в вас літак - заберіть у відповідь рахунки кацапів у власних банках! Забрали ще літак - відключіть ім бортові комп'ютери у їхніх лєксусах і мітсубісях! Забрали ще двадцять літаків? На *** висилайте кацапських дегенератів-студентів з країни! І так далі!

    Коли вже до світових довбнів дойде що орки не будуть діяти по законам світового права, а просто робитимуть що хочуть, допоки конкретно не отримають по рогах???
  • Тетяна Тать
    курильськими островами хай вертають, як готваки на раші немає)
  • Stanislav Bryzhyk
    Мені, курва, просто в голову не залазить, як можна буть такими дебілами!! Ну яким треба бути ідійотом, щоб злодія, що заліз до тебе в хату і все звідти повиносив, "закликать" все повернуть? Ну просто злоби не вистачає! Альо, гараж! Прокиньтесь, довбні!
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