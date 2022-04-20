Оперативная информация по состоянию на 18:00 20 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Враг пытается продолжать наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Противник активизировал применение оперативно-тактической авиации и ведение воздушной разведки. Наносит систематические авиационные удары по военным и гражданским объектам, в частности применяет самолеты дальней авиации.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Сохраняется вероятность ракетных ударов подразделениями Воздушно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории нашего государства с использованием аэродромной сети и воздушного пространства республики Беларусь.

На Сиверском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. Охрана общего с Украиной участка границы осуществляется подразделениями врага в усиленном режиме.

На Слобожанском направлении оккупанты усиливают группировку армейской авиации вблизи государственной границы Украины. На территории Белгородской области завершено оборудование вертолетных взлетно-посадочных площадок, где сосредоточено более 90 ударных и многоцелевых вертолетов.

Враг продолжает частичную блокировку Харькова, пытается производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

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Противник произвел перегруппировку войск на Изюмском направлении. В районе населенного пункта Дибровное противник проводил наступательные действия, имеет частичный успех. В районе населенного пункта Старая Гнилица наступление успеха не имело, в результате огневого поражения враг понес потери и отступил.

Кроме того, не удалась попытка взятия под контроль населенного пункта Долгенькое. Противник с потерями отступил. Как особенность отмечены действия врага на указанном направлении в военной форме украинского образца.

Подразделения оккупантов продолжают пополнять запасы материально-технических средств с территории Российской Федерации.

Продолжается перебрасывание дополнительных подразделений оккупантов. В частности, на железнодорожной станции "Купянск-Сортировочный" зафиксирована разгрузка эшелона с вооружением и военной техникой и перемещение артиллерийских подразделений.

На Донецком и Таврийском направлениях противник разведывает маршруты выдвижения и производит подготовку к дальнейшим наступательным действиям в направлении населенного пункта Лиман и выходу на Славянск с северо-востока.

Враг продолжает наращивать группировку войск на указанном направлении. С территории Российской Федерации перемещены подразделения из состава 90-й танковой дивизии, 41-й общевойсковой армии и 232-й реактивной артиллерийской бригады Центрального военного округа.

Батальонная тактическая группа из состава 150-й мотострелковой дивизии потеряла боеспособность и выведена в район восстановления.

Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного. Потерпел неудачу. Совершал штурмовые действия в направлении Новотошковского, успеха не имел.

Российские оккупанты проводят штурмовые действия в районе населенного пункта Попасная.

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Продолжаются авиационные удары по инфраструктуре города Мариуполя, враг совершает штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь".

На Запорожском направлении, при поддержке артиллерии, противник возобновил наступление в направлении населенного пункта Темировка.

На Южнобужском направлении артиллерийские подразделения врага вели огонь по позициям наших подразделений. Кроме того, армейская и оперативно-тактическая авиация противника производила огневое поражение отдельных объектов.

Враг пытался продолжить ведение штурмовых действий в направлении населенного пункта Александровка, успеха не имел.

Признаков подготовки вооруженных формирований так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" к участию в вооруженной агрессии против Украины не выявлено. В то же время не исключается привлечение силовых структур указанного непризнанного государственного образования к ведению диверсионно-террористической деятельности на территории нашего государства.

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