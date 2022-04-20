Страны ЕС готовы ввести нефтяное эмбарго, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет об уверенности во введении нефтяного эмбарго и ждет этого решения в ближайшем санкционном пакете.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом глава государства сказал журналистам в Киеве после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Мы призываем ЕС к полному энергетическому эмбарго на нефть и газ. Нефть точно должна войти в шестой санкционный пакет, без этого он не будет мощным, а будет пустым", - заявил президент.

Отвечая на уточняющий вопрос немецкого журналиста о нежелании Германии вводить энергетическое эмбарго, Зеленский подчеркнул, что в отношении нефти у него другие ожидания.

"Мне кажется, что страны ЕС готовы ввести эмбарго", - заявил он, добавив в качестве примера успешное введение запрета на экспорт российского угля. "Нам удалось ввести угольное эмбарго, но по настоянию Германии его отложили на четыре месяца. И я думаю, что под давлением всех других государств ЕС эмбарго будет введено", - отметил Зеленский.

Президент Евросовета Шарль Мишель также намекнул на такие надежды.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сынок, за родину-за сталина - не надо этой х#йни... Разбирай Мерседесы и Лексусы. У них запчасти дорогие", - отец учит сына-оккупанта, как воевать в Украине. ВИДЕО