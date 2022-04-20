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Российские оккупанты держат в осаде около 120 тыс. жителей Мариуполя, - Зеленский

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маріуполь
Российские-оккупационные войска держат в осаде около 120 тысяч жителей Мариуполя.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, передает Цензор.НЕТ.

"Они продолжают ракетные обстрелы по всей территории нашего государства. Держатся в осаде, по нашим данным, около 120 тыс. человек только в Мариуполе. Происходящие там преступления намного страшнее, чем это было в Бородянке.

Убежден, что общими усилиями мы сможем привлечь всех виновных к ответственности. Точно, я вам обещаю, мы всех найдем", - подчеркнул глава государства.

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Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
    и кто же в этом виноват???
  • MAKAROV ddf66d11
    Напомню: назначенцы ЗЕ в лице губернатора Херсонской области (не организовал тероборону не подготовил город и область к обороне от слова совсем), глава СБУ области (прохлопал армию, которая топталась у перешейка готовая к нападению) - просрали Херсонскую область, с нее рашисты зашли на Мариуполь и окружили город. Мэр Мариуполя Бойченко получил еще 24 февраля смс на совещании и ******** с города в первый день, не предупредив жителей и оставил их на заклание, точнее тупо принес в жертву. Было 6 дней чтобы свалить из города, но ЗЕ и вся контора не сообщили жителям Мариуполя, что их вот-вот окружат. Мариуполь на совести власти
  • Bodalux
    Зелені холуї не просрали Херсонщину, а тупо передали оркам. За зраду відповідальності ніхто не поніс, навіть підозри не оголошено. Можна зробити висновок - це відбувався заздалегідь спланований злив території, а вигодоотримувачем є центральна влада. Іншим я не знаходжу пояснення як колона орків змогла вже вранці 24 лютого заїхати у Херсон. Лозунг одного поца "надо просто перестать стрелять" був реалізований насправді(
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