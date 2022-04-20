Российские оккупанты держат в осаде около 120 тыс. жителей Мариуполя, - Зеленский

Российские-оккупационные войска держат в осаде около 120 тысяч жителей Мариуполя.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, передает Цензор.НЕТ.

"Они продолжают ракетные обстрелы по всей территории нашего государства. Держатся в осаде, по нашим данным, около 120 тыс. человек только в Мариуполе. Происходящие там преступления намного страшнее, чем это было в Бородянке.

Убежден, что общими усилиями мы сможем привлечь всех виновных к ответственности. Точно, я вам обещаю, мы всех найдем", - подчеркнул глава государства.

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