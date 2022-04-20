Я не знаю, когда мы сможем разблокировать Мариуполь. Для этого нужно тяжелое оружие, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока деблокировать Мариуполь невозможно из-за отсутствия тяжелого вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Я не знаю, когда мы можем разблокировать Мариуполь. Говорю вам совершенно открыто, что да, все ребята в Мариуполе хотят нашей победы, хотят разблокировки. Никто не собирается сдаваться врагу. Это их внутреннее чувство. Для того, чтобы разблокировать Мариуполь, скажем так, есть два пути.

Первый. Серьезная помощь тяжелым оружием, на которую мы рассчитываем и они рассчитывают. Совместными действиями можно разблокировать Мариуполь. Пока у нас этой техники недостаточно.

Второй путь – дипломатический. Пока на это не согласна РФ. С какими бы публичными сигналами они ни выходили и говорили: "Мы готовы, мы открыты, мы готовы к обмену". Они не знают, во что они играют, или, наоборот, они продолжают играть", - пояснил глава государства.

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