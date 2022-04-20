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Германия до конца года откажется от российской нефти, - Бербок

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин откажется от российской нефти до конца текущего года. Затем в рамках дорожной карты Евросоюза последует отказ от газа из РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Германия также полностью отказывается от импорта российских энергоресурсов", – цитирует агентство заявление Бербок.

По ее словам, отказ Германии от российской нефти состоится в два этапа. К лету планируется сократить импорт "черного золота" из России вдвое, а к концу года – до нуля.

"Потом в рамках общей европейской дорожной карты пойдет (отказ от российского – ред.) газа", – добавила она.

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Топ комментарии

  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Немцы не могут прыгнуть выше чем могут☝. Но одно это заявление уже сейчас заставляет нервничать в кацапопидоросии❗
  • Саша Пончик
    До конца года ЗСУ уже будут мавзолей расберать.
  • Dorian Gray e44930c7
    а можна тошки "шнель, люс"?
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