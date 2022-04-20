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В РФ заявили, что испытали межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат": Путин говорит, что "аналогов нет" и призвал не угрожать России. ВИДЕО

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На космодроме "Плесецк" российские оккупанты осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Новый комплекс имеет высокие тактико-технические характеристики и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Это действительно уникальное оружие укрепит боевой потенциал наших Вооруженных Сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу безумной, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", - сказал президент страны-агрессора.

В Минобороны РФ заявили, что ракета имеет уникальные характеристики, позволяющие гарантированно преодолевать любые системы ПРО.

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Топ комментарии

  • Claudia Smith
    ага, анало говнет
  • Зэлэный_Змий
    Союзмультфільм атакує
  • Amber
    Кто тебе , су@ ка облезшая , угрожал ?

    Здохни мразь , и весь мир станет чище 😡
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