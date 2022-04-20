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В Гостомеле задержали мародера, - Нацполиция. ФОТО

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В Гостомеле на Киевщине правоохранители задержали 49-летнего мародера, который обворовывал дома местных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

В Гостомеле задержали мародера, - Нацполиция 01

Мужчину задержали "по горячим следам" - именно тогда, когда он выносил вещи из дома своего односельчанина. Полицейские изъяли у мародера бытовую технику и другие вещи домашнего обихода.

За кражи во время военного состояния вору грозит до 8 лет лишения свободы.

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Топ комментарии

  • Andreas Muller
    За законами воєнного часу мародерів розстрілюють на місці злочину
  • Серая Лиса
    Мародеров во все времена расстреливали на месте.
  • Артм Воронцов
    все просто на палю .... щоб не повадно.... на чужому горі........
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