В Гостомеле задержали мародера, - Нацполиция. ФОТО

В Гостомеле на Киевщине правоохранители задержали 49-летнего мародера, который обворовывал дома местных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Мужчину задержали "по горячим следам" - именно тогда, когда он выносил вещи из дома своего односельчанина. Полицейские изъяли у мародера бытовую технику и другие вещи домашнего обихода.

За кражи во время военного состояния вору грозит до 8 лет лишения свободы.

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