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Мы готовы к разным форматам обмена наших людей в Мариуполе на военных РФ, - Зеленский

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Украина готова к разным форматам обмена своих гражданских и военных из Мариуполя на военнослужащих РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

"Мы готовы к разным форматам обмена наших людей (в Мариуполе. - Ред.) на российских людей, российских военных, которых они оставили. И трупы оставили, и раненых людей они бросали. Поэтому мы готовы ради наших людей - как военных, так и гражданских - на любой формат обмена", – рассказал он.

По словам Зеленского, он готов к диалогу по поводу окончания войны с президентом РФ.

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Топ комментарии

  • Бенина Мама
    Пока что ему удалось обменять Защитников Мариуполя только на асфальт...
  • CrossFirenko
    Дати йому все те, чим Армію оснастив в 2020-2022 роках, новий "Бабушкофон" для якісних відосиків, і впєрьод в "Азовсталь" на ротацію!
  • надежда сахарова a84ee557
    Поменять на ОП Украины в полном составе.
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