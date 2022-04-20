Россия должна заплатить за то, что делала в Бородянке и других городах Украины, - Мишель

РФ должна заплатить за то, что сделала в Бородянке и многих других городах и селах Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

"В это утро я был в Бородянке, чтобы увидеть своими глазами, какая ситуация на месте. Я встретился с людьми. Нет слов, чтобы описать, что я чувствую не как президент Европейского совета, а как отец, как человек. Это - зверства, это военные преступления, они должны и будут наказаны. Они должны заплатить за то, что совершили во многих других городах и местах в Украине", - сказал Мишель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду.

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