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Союзники по НАТО могут быть привлечены к выходу жителей из Мариуполя, - Нуланд

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Союзники США по НАТО могут быть привлечены к операции по безопасному выходу мирных жителей из Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом сказала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в комментарии CNN.

По словам Нуланда, "была некоторая надежда, что россияне могут разрешить" безопасный выход для мирных жителей и раненых военных из Мариуполя.

По ее мнению, "к этому могут быть привлечены союзники по НАТО, если это произойдет".

Однако Нуланд отметила, что такая договоренность "ранее несколько раз срывалась", и в конечном итоге именно россияне должны разрешить безопасный выход.

По словам чиновницы, осада Мариуполя свидетельствует "о жестокости этой войны" и военных преступлениях, совершаемых Владимиром Путиным.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    можуть домовитись в теорії; а на практиці - не буде нічого.
    Домовлятися з касапами про що-небудь - нема жодного сенсу. Бо вони всі домовленості похерять.
  • Dorian Gray e44930c7
    А бійців хай вбивають уйобки, які порушили ВСІ конвенції???
  • Олександр Земляний
    Да проведіть ви морську операцію. Заберіть людей з Маріуполя. У вас 6 флот в Середземному морі стоїть. Турки вас пропустять, а рускіє нехай спробують пікнути. Кого ви боїтесь?
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