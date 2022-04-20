Союзники по НАТО могут быть привлечены к выходу жителей из Мариуполя, - Нуланд

Союзники США по НАТО могут быть привлечены к операции по безопасному выходу мирных жителей из Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом сказала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в комментарии CNN.

По словам Нуланда, "была некоторая надежда, что россияне могут разрешить" безопасный выход для мирных жителей и раненых военных из Мариуполя.

По ее мнению, "к этому могут быть привлечены союзники по НАТО, если это произойдет".

Однако Нуланд отметила, что такая договоренность "ранее несколько раз срывалась", и в конечном итоге именно россияне должны разрешить безопасный выход.

По словам чиновницы, осада Мариуполя свидетельствует "о жестокости этой войны" и военных преступлениях, совершаемых Владимиром Путиным.

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