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США не видят подготовки РФ к применению ядерного оружия, - CNN

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оружие,ядерное
Военные Соединенных Штатов постоянно следят за российским ядерным арсеналом.

Об этом пишет издание CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты не видят никаких признаков того, что Россия предприняла какие-либо шаги для подготовки ядерного оружия к использованию во время войны", - говорится в сообщении.

В то же время чиновники США все равно озабочены возможностью применения ядерного оружия Россией.

"Все еще маловероятно, что президент России Владимир Путин использует какой-либо вид ядерного оружия, и один из источников оценивает шансы применения около 1%", - пишет издание.

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Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    Ну не знаю. Мне кажется 50\50. Загнанное в угол хло вполне может попытаться бахнуть ЯО хоть по чём-то. Вот в каком техническом состоянии это ЯО совсем другой вопрос. В чем можно не сомневаться, так это в адекватной реакции Запада на попытку применения ЯО свинарником. Уверен на 200%, что это будет последим решением хла. Время сантиментов бесповоротно прошло.
  • Йцу Кенг 07b0c614
    и это понятно......
  • Гоша Яремчук
    Ядерна зброя потребує великої уваги і коштів. Враховуючи нехлюйство, корупцію і взагалі що це одічалі... Максимум що вийде це забруднення своєї ж території. Так само як вони зараз по "плану" демілітаризовують і денаціонафікують себе.
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