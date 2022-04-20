Оккупанты готовят диверсантов в непризнанном Приднестровье для их дальнейшего перебрасывания на территории Украины
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Российские агрессоры планируют привлечь силовые структуры непризнанного Приднестровья для диверсионной деятельности на территории Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Признаков подготовки вооруженных формирований так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" к участию в вооруженной агрессии против Украины не выявлено. В то же время не исключается привлечение силовых структур указанного непризнанного государственного образования к ведению диверсионно-террористической деятельности на территории нашего государства.