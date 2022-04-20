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Оккупанты готовят диверсантов в непризнанном Приднестровье для их дальнейшего перебрасывания на территории Украины

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приднестровье
Российские агрессоры планируют привлечь силовые структуры непризнанного Приднестровья для диверсионной деятельности на территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Признаков подготовки вооруженных формирований так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" к участию в вооруженной агрессии против Украины не выявлено. В то же время не исключается привлечение силовых структур указанного непризнанного государственного образования к ведению диверсионно-террористической деятельности на территории нашего государства.

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Топ комментарии

  • Paul Foxen
    ЗСУ в Одесі може вже час роз'бати це пмр, пока крейсер мацква на дні, і десантні кораблі парашки далеко в Скотостополі чи новососійську
  • lincon lion
    ОБЕРЕЖНО З ПЕРЕКИДАННЯМ.БО МИ ЦИХ ПРИДНІСТРОВСЬКИХ ДИВЕРСАНТІВ ТАК ПЕРЕКИНЕМО,ЩО ЇХ В ПАРАГВАЇ БУДУТЬ ШУКАТИ
  • A rt fb16bfd9
    Я понимаю, счастье любит тишину, но CNN уже опубликовало:

    Американские снаряды для гаубиц Howitzer прибыли в Европу для отправки в Украину, пишет CNN со ссылкой на Пентагон.

    Всего их планируется прислать 40 тысяч штук.
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