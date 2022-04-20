В мариупольском подвале скончалась 91-летняя Ванда Объедкова. 81 год назад она пережила немецкую оккупацию

Государственный музей Аушвиц-Биркенау сообщил о гибели в Мариуполе 91-летней Ванды Объедковой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В возрасте 10 лет Ванда Семеновна Объедкова пережила немецкую оккупацию, прячась в подвале в Мариуполе. Через 81 год она скончалась в подвале в том же городе, скрываясь от российских войск", - говорится в сообщении.

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