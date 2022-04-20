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Война закончится раньше, если оружие от союзников будет доставлено как можно скорее, - Данилов

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Эффективность западного оружия и храбрость украинских военных помогли оттеснить российские войска из северных регионов Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире SkyNews.

"С начала войны у нас было противотанковое оружие, которое оказалось очень эффективным. Мы уничтожали много танков и российской бронетехники. Благодаря эффективности этого оружия и храбрости наших воинов мы вытеснили их из Киевской, Черниговской и Сумской областей. И если они (Россия. - Ред.) говорят, что ушли по собственной воле, это неправда", - объяснил он.

Данилов также призвал западных союзников ускорить предоставление более тяжелого вооружения, поскольку украинские силы ведут вторую фазу войны, сосредоточенную на востоке.

"Сейчас нужно тяжелое оружие, нужна бронетехника. Нам нужна дальнобойная артиллерия. Она нам очень, очень нужна", - добавил секретарь СНБО.

"Если то оружие, которое нам обещали наши союзники, будет доставлено как можно скорее, этот конец войны может быть намного быстрее", - подытожил Данилов.

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Топ комментарии

  • YU ST
    Интересно, а те, кто с дерьмом смешивал минские договоренности и орал про барыгу Порошенко, теперь понимают, что было бы, если бы вот это всё не удалось остановить в 2015-м и оно - вот это всё - поперло бы тогда, всей этой тысячей танков, двумястами тысячами орков, полутысячей самолетов, тысячами ракет и сотнями тысяч снарядов и авиабомб, на страну, не имеющую к тому моменту армии практически вообще и ПВО совсем вообще?

    Остановлено подписанием одной бумажки. Одной филькиной грамоты.

    Выиграно восемь лет. За которые построена та армия и та оборона, об которую разбиваются сейчас волны орков.

    Сколько ж говна было за эти восемь лет, бог ты мой...

    **** такая, барыга проклятый.
  • Viktor Orenich 534fb24a
    Если бы данилов год назад начал договариваться о поставках вооружения и выделял на это средства, такого вторжения могло и не быть.
  • Incep Tion
    Розумні люди це розуміють, а упороті все одно будуть бубніти шось про баригу, ліпєцкую фабріку і томс на хлєб.
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