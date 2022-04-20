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Гумкоридор из Мариуполя сегодня не сработал, - Верещук

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маріуполь
Гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось, российские оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня и своевременный подвоз людей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось. Из-за отсутствия контроля за собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня. Также из-за свойственной им неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к месту, где ждали  десятки наших автобусов и скорых", - написала Верещук в фейсбуке.

Министр отметила, что завтра утром будут возобновлены "наши усилия на Мариупольском направлении".

"Обращаюсь к нашим людям в Мариуполе: мы будем бороться за каждого из вас!" - подчеркнула Верещук.

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Топ комментарии

  • andi Mir
    Це все виглядає як дурновата та цинічна постановка 95 квартала, але ціною в людське життя.
  • Сергей Решетников 38b3ad57
    Верещук только умеет оккупантов кормить гуманитаркой.
  • Reception Office
    То про що ви їздите з ними домовлятись, яких гарантій безпеки ви від них хочете, якщо навіть людей не можете безпечно евакуювать- безпорадні. Знайшли, блін, гарантів. З верещучки такий міністр, як з бегемота балярина. Просто шкода людей, яких залишили в небезпеці і не евакуювали, коли попереджали про напад. Дуже хотілось, щоб все вийшло.
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