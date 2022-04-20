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Битва за Донбасс может быть не последней, большое наступление РФ еще не началось, - Данилов

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війна
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что большое наступление российской армии на восточном фронте еще не началось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Вчера утром начались бои на всей линии фронта, проходящей на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Но это была их попытка (испытать. - Ред.) на прочность наши Вооруженные силы. Попытка была неудачной. На сегодняшний день они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление? Єто вопрос времени", - отметил секретарь СНБО.

Секретарь СНБО также предостерег от оптимистических прогнозов, что это сражение за Донбасс будет последним и решающим.

"Впереди еще может быть много разных вещей. Это не, как ранее говорили, последний и решительный бой. Это один из боев, проходящих на территории нашей страны, начиная с 2014 года", - подчеркнул Данилов.

Россия еще может подтягивать в бой новые ресурсы и резервы следующие две-четыре недели, говорит Данилов, опираясь на данные разведок партнеров.

"Мы ни в коем случае не должны преуменьшать прочность нашего врага: великая страна, людей много, ума - не совсем. ...Они там еще есть. Кроме того, в последнее время мы заметили, что появляются ливийцы и сирийцы на фронте, так называемые наемники. Поэтому говорить, когда они у них закончатся, очень сложно", - подытожил он.

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Топ комментарии

  • kelt kant
    Данилов, у тебя шо склероз, как и у всей вашей зеленой шоблы?? ты ж сам пару дней назад заявлял всем, что большое наступление - битва за Донбасс уже началась, а теперь ты же заявляешь, что большое наступление еще не началось ... или у вас по нечетным оно начинается, а по четным нет???
  • volley
    Аркадій Бабченко 20.04.2022

    Цікаво, а ті, хто з лайном змішував мінські домовленості та кричав про баригу Порошенка, тепер розуміють, що було б, якби ось це все не вдалося зупинити у 2015-му і воно - ось це все - поперло б тоді, усією цією тисячею танків, двома сотнями тисячами орків, півтисячами літаків, тисячами ракет і сотнями тисяч снарядів і авіабомб, на країну, що не має на той момент армії практично взагалі і ППО зовсім взагалі?

    Зупинено підписанням одного папірця. Однією фільчиною грамотою.

    Виграно вісім років. За які побудована та армія та та оборона, об яку розбиваються зараз хвилі орків.

    Скільки ж гівна було за ці вісім років, Боже ти мій...

    С*ка така, барига проклятий.

    Ваш Дід.
  • Yakov Yakov
    вєтєрінар, а ви все ждете великий наступ русні? може треба якось попередити його.
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