Битва за Донбасс может быть не последней, большое наступление РФ еще не началось, - Данилов
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Вчера утром начались бои на всей линии фронта, проходящей на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Но это была их попытка (испытать. - Ред.) на прочность наши Вооруженные силы. Попытка была неудачной. На сегодняшний день они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление? Єто вопрос времени", - отметил секретарь СНБО.
Секретарь СНБО также предостерег от оптимистических прогнозов, что это сражение за Донбасс будет последним и решающим.
"Впереди еще может быть много разных вещей. Это не, как ранее говорили, последний и решительный бой. Это один из боев, проходящих на территории нашей страны, начиная с 2014 года", - подчеркнул Данилов.
Россия еще может подтягивать в бой новые ресурсы и резервы следующие две-четыре недели, говорит Данилов, опираясь на данные разведок партнеров.
"Мы ни в коем случае не должны преуменьшать прочность нашего врага: великая страна, людей много, ума - не совсем. ...Они там еще есть. Кроме того, в последнее время мы заметили, что появляются ливийцы и сирийцы на фронте, так называемые наемники. Поэтому говорить, когда они у них закончатся, очень сложно", - подытожил он.