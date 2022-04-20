Трастовой фонд солидарности с Украиной начнет действовать 5 мая, - Мишель

Европейский Союз 5 мая объявит о начале действия трастового фонда солидарности с Украиной.

Об этом глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил на совместном брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы предпримем все меры (чтобы поддержать Украину – ред.). Мы имели возможность с господином Президентом обсудить детали такой помощи. Несколько недель назад, когда мы говорили по телефону, решили сделать трастовый фонд солидарности с Украиной. 5 мая будем иметь возможность объявить о начале его действия. Это будет донорская международная конференция вместе с Польшей, Швецией при поддержке Еврокомиссии, всех стран-членов", – сказал Мишель.

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По его словам, МВФ, Всемирный банк и другие организации будут участвовать в мобилизации средств на поддержку Украины. Планируется направлять эти средства, чтобы Украина смогла осуществить все социальные выплаты.

Глава Евросовета также отметил, что ЕС имеет стратегические идеи по ускорению процесса восстановления Украины.

"Я очень оптимистично отношусь к тому, что в ближайшие дни и недели мы сможем высказать конкретные идеи относительно того, какова будет природа этого совместного труда", - сказал политик.

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