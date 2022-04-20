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На Восточном направлении за 20 апреля уничтожено 36 оккупантов, 5 БМП, 4 БТР, 1 ЗРК, - ОТУ "Схід"

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схід,оту
В течение суток, 20 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские оккупанты продолжали наносить ракетные и авиационные удары, совершать обстрелы из тяжелой артиллерии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОТУ "Схід".

В информации отмечается: "В ходе боев украинские защитники уничтожили: личного состава – 36; БМП – 5; БТР – 4; АТ – 1; ЗРК - 1; минометный расчет – 1".

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Топ комментарии

  • Юрий Шмалько 8817c2b1
    До речі. а Байрактарів у ЗСУ вже немає? Та й про американські дрони плануючі якось не чути? Вони де?
  • Андрій Шевченко 5d4180d7
    Враховуючи, що вся кацапська авіація перемістилася на схід і південь ситуація там не дуже..
  • Valentyn Mykolajovych
    Нема нічого, нічого не чутно, де воно все невідомо, всьо пропало....
    Іноді краще мовчати, ніж жувати кожен день одну й ту ж гумку
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