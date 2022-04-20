Рашисты в Бородянке убили 15-летнюю девушку, мужчину переехали БТРом, трех человек просто расстреляли, - Венедиктова

В Бородянке обнаружили девять захоронений. Все люди были убиты российскими оккупантами, в том числе 15-летняя девушка.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Бородянка. До сих пор не можем по-человечески отойти от последствий временной оккупации населенных пунктов Киевщины. Кровь стынет в жилах.

Во время проведения следственных действий в Бородянке было выявлено 9 захоронений. Мерзавцы постарались… 15-летняя девушка получила ранение легких, от которого умерла. Одного из погибших переехал БТР. Еще один человек погиб от осколочных ранений. Трех человек просто расстреляли. Причина смерти еще трех граждан будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы", - заявила Венедиктова.

"Мы все стремимся к справедливости и работаем для ее скорейшего наступления", - подытожила она.

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