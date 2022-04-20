Из-под разобранных завалов в Бородянке извлекли тела 41 погибшего, - и.о. председателя совета Ерко
Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на исполняющего обязанности главы Бородянского поселкового совета Георгия Ерко сообщает Суспільне.
"На сегодняшний день разобрали все завалы, уничтожено полностью 8 (многоэтажных — ред.) домов, 32 дома повреждены частично", - отметил чиновник.
По его данным, на территории Бородянской общины около 500 частных домов были уничтожены полностью, частично разрушены или получили повреждения еще около 450 домов.
"Из-под завалов достали 41 человека, а тех людей, которые были расстреляны, их родные и близкие похоронили во дворе или на огороде", - сообщил Ерко.
Чиновник отметил, что некоторых еще успели похоронить на кладбище, речь идет примерно о 100 погибших.
В целом же захватчики не разрешали похоронить людей и даже унести тела в течение 10-15 дней.
"Нужно было идти в комендатуру, с кем-то договариваться, потому что движение по центральным улицам было запрещено", - добавил глава сельсовета.
Он подчеркнул, что в случае неповиновения россияне могли расстрелять людей.