Если Ле Пен поймет, что ошиблась с признанием оккупированного Крыма "российским", то наши отношения могут измениться, - Зеленский

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен ранее заявляла, что считает оккупированный Крым "российским".

Об этом он заявил в интервью BFM TV, передает Цензор.НЕТ.

"Это зависит прежде всего от ее принципов. Если кандидат поймет, что она ошибалась, наша ситуация может измениться, наши отношения могут измениться", - прокомментировал это Зеленский.

Ранее кандидат в президенты Франции и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что по-прежнему считает оккупированный Крым российским и не жалеет о запрете посещения Украины из-за своей позиции.

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