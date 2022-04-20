Новости

Если Ле Пен поймет, что ошиблась с признанием оккупированного Крыма "российским", то наши отношения могут измениться, - Зеленский

10 74662
ле,пен
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен ранее заявляла, что считает оккупированный Крым "российским".

Об этом он заявил в интервью BFM TV, передает Цензор.НЕТ.

"Это зависит прежде всего от ее принципов. Если кандидат поймет, что она ошибалась, наша ситуация может измениться, наши отношения могут измениться", - прокомментировал это Зеленский.

Ранее кандидат в президенты Франции и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что по-прежнему считает оккупированный Крым российским и не жалеет о запрете посещения Украины из-за своей позиции.

Читайте также: Зеленский о переговорах Макрона и Путина: "Результатов не было"

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Alex Best
    Зебубка - ты дурак или твои суфлеры?
  • Тарас Редька 10f5eb5a
    Ой Вова куди ти лізеш... Вона і без тебе вибори програє.
  • Чайка Київ
    Мама рідна, про що він? Які стосунки, з ким? З кандидаткою?
    Вирішив плюнути в Макрона, як колись в Байдена?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости