Рано или поздно ЕС введет санкции против российской нефти и газа, - глава Европейского совета Мишель

Рано или поздно Европейский Союз сможет отказаться от российской нефти и газа.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 20 апреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Один из журналистов задал вопрос о позиции Германии в вопросе эмбарго на российский газ и нефть. Отвечая на него, Зеленский выразил мнение, что Берлин готов к эмбарго на нефть. Он напомнил, что ранее Германия согласилась на эмбарго на уголь, хотя и с отсрочкой в несколько месяцев.

"Я думаю, что насчет эмбарго на нефть, с объединенным давлением стран Евросоюза при поддержке США и Великобритании, Германия тоже это сделает… Но мы понимаем, что любой лидер прежде всего смотрит на свое общество, свой народ, свои медиа". Не украинцы, американцы или французы, а ваше общество должно смотреть на эту проблему", – заявил Зеленский, обращаясь к представителю немецких медиа.

Он выразил благодарность немцам, протестующим в поддержку Украины. "Мы думаем, что широкая общественность в Германии нас поддерживает, поэтому чем больше вы… задаете таких вопросов не мне, а вашему руководству, тем труднее будет Российской Федерации", – добавил Зеленский.

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Мишель также прокомментировал этот вопрос, отметив, что Евросоюз постоянно обсуждает варианты усиления давления на Россию.

"Это нелегко, это очень сложно, но главная цель – сделать так, чтобы санкции были болезненными для Кремля, для их режима, а не для нас самих. Вот почему по всему этому сектору я убежден – и я уже говорил об этом в Европарламенте несколько недель назад – что рано или поздно мы введем санкции против российских нефти и газа. Я лично уверен. И мы уже решили, что хотим прекратить нашу зависимость от ископаемых топлив в целом, на это уйдет время, и от российских газа и нефти, в частности, как можно скорее", – заявил председатель Европейского совета.

Мишель добавил, что ЕС ежедневно работает над разработкой соответствующих решений, в частности Европейская комиссия получила поручение разработать предложения на длинную и среднюю перспективу, чтобы достичь полного отказа от российских энергоносителей.

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