Партнеры стали лучше понимать потребности Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Международные партнеры лучше понимают, что именно необходимо Украине для защиты от российских оккупантов.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ..

"Я очень рад сказать с осторожным оптимизмом, что наши партнеры стали лучше понимать наши потребности. Понимать, что именно нам необходимо. И когда именно нам это необходимо. Не через недели, не месяцы, а немедленно. Именно сейчас, когда Россия пытается активизировать свои атаки", - подчеркнул он.

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