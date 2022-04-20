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Партнеры стали лучше понимать потребности Украины, - Зеленский. ВИДЕО

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Международные партнеры лучше понимают, что именно необходимо Украине для защиты от российских оккупантов.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ..

"Я очень рад сказать с осторожным оптимизмом, что наши партнеры стали лучше понимать наши потребности. Понимать, что именно нам необходимо. И когда именно нам это необходимо. Не через недели, не месяцы, а немедленно. Именно сейчас, когда Россия пытается активизировать свои атаки", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • Наталия П
    Зеленский, узнай у Ермака, как он распределяет эту помощь. Это сейчас его вотчина.
  • ahuhu
    Раджу подивитися сьогоднішнє відео Юрія Швеця. У ньому саме ця тема була головною.
    Виявляється, за даними, в тому числі, одного відставного американського полковника, який перебуває на території України, значна частина американської допомоги перетинає український кордон, а потім не доходить до військових на фронті. Зникає, наче у чорній дірі.
    Згідно цієї інформації, допомога лежить мертвим вантажем на складах на заході України, а до її розподілу причетні різні аферисти, які прикриваються назвами всяких НКО, НПО, різномастні "волонтери" і т.д. Швець називає їх баригами. Про цю неприємну ситуацію американський полковник, якого це допекло, розповів учора в інтерв'ю телекомпанії CNN.
    Крім того, серед цих "волонтерів", можливо, є кацапські агенти, які наводять удари на склади. Тому треба, щоб там були залучені лише українські урядові структури, - потрібна організація комплексної роботи.
    От така от фігня, малята.
    Раджу переглянути відео з Юрієм Швецем - https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM
  • Аметист
    Юрий Швец узнал о том, что военная помощь от США ОСЕДАЕТ (!!!) на западе Украины и почти не поступает на фронт, он глубоко возмущен нашей коррупцией во время войны. В то время, как Зеленский требует помощь, она лежит на складах и продается через прокладки. Один склад уже уничтожен. И СБУ не найдет виновных.

    https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM&fbclid=IwAR1-487qJNIwOTR2DRc6hbST2brBRSsrHjJhvkn-sOOwvrlBbyanuO_g0tI https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM
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