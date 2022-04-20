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Девять военнообязанных мужчин задержаны при попытке перейти границу с Венгрией, - ГПСУ. ФОТО

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Пограничники Мукачевского отряда задержали девять мужчин, которые двумя группами пытались незаконно попасть в Венгрию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Девять военнообязанных мужчин задержаны при попытке перейти границу с Венгрией, - ГПСУ 01

Все задержанные относятся к категории военнообязанных, которым на период действия военного положения ограничено право выезда за границу.

Всего с начала апреля пограничники Мукачевского отряда задержали 92 таких нарушителя. Из них 48 мужчин пытались пересечь границу вне пунктов пропуска, 27 пытались выехать по недействительным паспортам, а 17 использовали сфальсифицированные документы: о снятии с воинского учета, о болезни, смерти жены, пребывании на консульском учете и т.д.

Девять военнообязанных мужчин задержаны при попытке перейти границу с Венгрией, - ГПСУ 02

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Также с начала апреля по материалам главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда были установлены и задержаны 7 организаторов незаконной переправки граждан через границу.

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Топ комментарии

  • Dorian Gray e44930c7
    А 4 мільйони бездітних дівчат кров з молоком, які могли б 9як каже конституція і контракт) і воювати і працювати - сидять в кафешці і пьють латте абсолютно законно за кордоном... Р - рівні права. Жду феміністок які повернуться і будуть захищати фемінітиви. боротися з "патріархатом", і протринькувати мілліардні гранти десятків жіночих організацій "за рівні права"...
  • Player New
    В тій же Німеччині біженці отримують утримання, безкоштовне житло та всі необхідні продукти й т.д., безоплатній подорожі по Європі, у когось зараз не життя, а малина. Є люди як з Маріуполя, які втратили все, от вони повинні отримувати допомогу закордоном, а не наволочі які хочуть нажитися й нічого не робити.
  • Алик Асланов
    Если кто-то решил бежать,то пользы от него ноль.
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