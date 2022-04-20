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Сейчас Украина может развить максимальную скорость в присоединении к Евросоюзу, - Зеленский

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євросоюз
Президент Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель обсудили движение Украины по европейской интеграции.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Именно сейчас тот исторический момент, когда мы можем развить максимальную скорость в присоединении к Евросоюзу. Мы уже доказали, что украинские государственные и общественные институции достаточно эффективны, чтобы выдержать даже испытание войной. Мы уже делаем для защиты свободы на Европейском континенте столько, сколько другим народам не приходилось сделать.

И я вижу со стороны всех наших друзей в Европейском Союзе готовность максимально помогать нашему движению. Поблагодарил Шарля сегодня за это", - отметил он.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Мільярд дерев вже посадовив. Тепер 4 МАХА в ЄС.
  • Player New
    Ти краще з командою думай як війну виграти й землі повернути, відбудова й кандидатство, а тим більше вступ до ЄС потім.
  • Иван Петров d4225322
    Чувак. У тебя есть монофракция. При правильных законопроектах ты легко можешь насобирать триста голосов даже. Можно прямо сейчас принять весь пакет законов, чтобы законодательство соответствовало ЕС, создать какие-то там нужные органы и провести реформы. Война - это возможность.
    Но пока что ею никто не пользуется.
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